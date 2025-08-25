陸上日本選手権の男子400メートル決勝力走する佐藤風雅（左）。中央は今泉堅貴＝7月、国立競技場日本陸連は25日、東京・国立競技場で7月6日に行われた日本選手権の男子400メートル決勝で、佐藤風雅（ミズノ）の失格を取り消し、優勝とすると発表した。佐藤は1着でゴールしたが、レーン侵害で失格と判定されていた。今泉堅貴（内田洋行）は2位に繰り下がった。大会期間を終えて、記録が訂正されるのは異例。日本陸連によると、