静岡県伊東市は8月25日、市議会9月定例会に提出する17の議案を説明しました。補正予算の議案提出はゼロで、異例の9月定例会を迎えることになります。 【写真を見る】「前代未聞 今までにない状況に置かれている」静岡・伊東市が市議会9月定例会に向け議案説明も「補正予算」議案ゼロ...田久保真紀市長は沈黙 ＜伊東市 木村光男総務部長＞ 「ちょっとこれは前代未聞といえば前代未聞。今までにない状況に置かれているなというの