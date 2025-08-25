miwa¤¬¡¢2025Ç¯¤â11·î22Æü¡¢24Æü¡¢30Æü¤ËÂçºå¡¢²£ÉÍ¡¢Åìµþ¤Î3ÅÔ»Ô¤Î¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢¡¼¡ãmiwa CLASSIC ?¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢miwa¤ÎÑÛ¤È¤·¤¿¿­¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤È¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë±éÁÕ¤¬²ñ¾ì¤òÊñ¤ß¹þ¤à¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂ­¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¡£¢£¡ãmiwa Billboard Live Tour 2025 ¡Èmiwa CLASSIC ?¡É¡ä¢¡¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥ÖÂçºå¡Ê1Æü2