俳優・高畑充希が、芸能活動20年目記念した20周年プロジェクトを始動した。8月30日0時に20周年プロジェクトの第一弾として、デジタルシングル「Over You」をリリースする。デジタルシングル「Over You」は、プロデューサーに韓国出身のDJで音楽プロデューサー・Night Tempo、作詞にはジャズ、シティ・ポップシーンで活躍し続ける土岐麻子を迎えた楽曲だという。Night Tempoが得意とするシティポップでチルなムードに高畑充希の透明