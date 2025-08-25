産交バス八代営業所では、約30台のバスが浸水しました。生活の足に影響が及ぶ中、25日から路線バスの運行が一部再開されました。 25日朝、八代市内を走る産交バス。宇城市松橋方面や芦北町田浦方面などへ向かう10路線の便が2週間ぶりに運行再開しました。肥薩おれんじ鉄道も一部運休が続く中、貴重な交通手段が回復したことに安堵の声があがっています。■利用者「バスがなかったんで、歩いて職場まで20分くらいかけて。そうい