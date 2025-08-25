『カリスマ』が、4周年を迎える10月4日、5日に、初のファンミーティングイベント＜祝4周年・カリスマ感謝祭＞を東京ドームシティ シアターＧロッソにて開催することを発表した。10月4日は山中真尋（草薙理解役）、大河元気（テラ役）、橋詰知久（天堂天彦役）が、10月5日（日）は小野友樹（伊藤ふみや役）、福原かつみ（本橋依央利役）、細田健太（猿川慧役）、日向朔公（湊大瀬役）が出演。11月から開催される＜カリスマガンボツ