近畿日本鉄道は2025年9月6･7･21日、10月4･5日の5日間、団体専用車両「楽」を使用して名阪間を直通する臨時列車を運転します。団体専用列車「楽」とは？「楽」は主に団体専用ツアーや修学旅行などの際に運行している、近鉄の団体専用列車です。4両編成で端部は二階建ての車両で、展望席や、床を高く設定したハイデッカー構造の採用により、車窓の景色を楽しめることが大きな特徴ですが、乗車できるシーンが限られているため「乗って