北海道東部に広がる釧路湿原で25日朝、土煙を上げて工事を進めるショベルカー。特別天然記念物に指定されたタンチョウなど、希少な生物が多く生息する日本最大の湿原・釧路湿原の周辺でメガソーラーの工事が進み、その生態系が脅かされる事態になっています。釧路湿原の周辺では今、大規模な太陽光発電施設、メガソーラーの建設が相次いでいます。辺りは一面ソーラーパネルだらけ。新たな建設も進んでいて、広大な面積の工事現場で