ÆüËÜÎ¦Ï¢¤Ï25Æü¡¢7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÎÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤Çº´Æ£É÷²í¡Ê¥ß¥º¥Î¡Ë¤ò¥ì¡¼¥ó¿¯³²¤Ç¼º³Ê¤È¤·¤¿È½Äê¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¡¢Í¥¾¡¤È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£