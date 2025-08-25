モーニング娘。を卒業後、テレビ東京アナウンサーに転身し、退社した紺野あさ美（３８）が２５日、ＳＮＳを更新。夫で日本ハムの杉浦稔大投手（３３）、長女（７）、長男（６）、次男（３）、昨夏誕生した次女（０歳）の家族６人で、夏休みを楽しんだことを報告した。「北海道はもう夏休み明けました！長女は早め早めに宿題やってたけど長男はぽけっとしてたみたいで昨日は親も宿題スイッチを入れるのに必死だった、、」