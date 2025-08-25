タレントの辻希美さんが2025年8月25日にブログを更新し、8日に出産したばかりの第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを育てる中で感じた印象を伝えた。「今までで1番寝てくれる」辻さんは「おはよう」と題したブログエントリーを公開し、夢空ちゃんの寝姿を披露しながら、「まだ生後2週間だから本領発揮してはいないんだと思うけど、今までで1番寝てくれるおっとりgirlです」と説明した。続けて、これまでの子育てを振り返りつつ、「今