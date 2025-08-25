º£Ç¯¤Î½©¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Î±Â¤È¤Ê¤ëÌÚ¤Î¼Â¤¬ÎãÇ¯¤è¤êÉÔºî¤È¤Ê¤ê¡¢¥¯¥Þ¤¬¿ÍÎ¤¤Ë¶á¤Å¤¯²ÄÇ½À­¤¬¹â¤Þ¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Íè·î¤«¤é¤Ï»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Î½Æ¤Ë¤è¤ë¶î½ü¤¬¡¢¾ò·ïÉÕ¤­¤Ç²ÄÇ½¤È¤Ê¤ëË¡Î§¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢¤­¤ç¤¦ÉÙ»³»Ô¤Ç·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·±Îý¤Ë¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î¿¦°÷¤äÎÄÍ§²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¡¢·Ù»¡´±¤Ê¤É¤ª¤è¤½150¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢¸©Æâ¤Ç¤âº£Ç¯¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë189·ï¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¡¢¤±¤¬¿Í¤â