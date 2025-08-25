「次世代電気ポット」山善は、業界初（国内のペットボトル式サーバーにおいて、給湯器、お茶メーカー、コーヒーメーカーの3つの機能を兼ね備えている（7月末現在 同社調べ））の、ペットボトル給湯器、お茶メーカー、コーヒーメーカーの3つの機能を兼ね備え、わずか0.5秒で設定温度のお湯が出る「次世代電気ポット」を開発した。8月26日から、応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」で先行販売を開始する。「次世代電気ポット」