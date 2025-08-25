「気化式加湿器 enemist」アイリスオーヤマは、同社の加湿器として初めて、工具を使わずに本体からファンやファンカバーを取り外し、水洗いできる「気化式加湿器 enemist（エネミスト）」を8月29日からインターネットサイトを中心に、全国のホームセンターや家電量販店などで順次発売（8月22日から公式通販サイト「アイリスプラザ」で予約販売開始）する。近年、冬場の乾燥対策や感染症予防のために加湿器を利用する家庭が増えてい