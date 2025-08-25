「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げ、人材派遣サービスなどを展開するパーソルホールディングス株式会社は8月14日、同社の部活動「男性育休推進部」による料理イベント「育児パパめし」を都内のキッチンスタジオで開催した。「男性育休推進部」は2023年12月に社内の部活として立ち上げられ、男性育休取得経験者を中心とした有志の社員約40名で構成され、男性育休の100%取得を目指して活動をしている。今回実施された「育児