「ベースメイク」シリーズファンケルは、9月16日から、「ベースメイク」シリーズのメイク下地2品とファンデーションおよびケース4品（全6品目・23品種）を刷新し、通信販売と直営店舗で新たに発売する。従来からの肌に負担をかけないスキンケア機能の向上に加え、360°透明感パウダー（酸化チタン、水酸化AI、ステアリン酸）などの新成分や新処方で「美肌に見せる」「肌を守る」「土台を整える」「持続させる」の4つの新機能を搭載