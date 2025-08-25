コミック連載開始から28年、TVアニメにゲームに映画、さらにはスーパー歌舞伎やハリウッド製作による実写ドラマと、あらゆるコンテンツが大ヒット。国民的人気を誇る『ONE PIECE』の世界観を見事に体現したスマートウォッチが登場です。8月27日より発売されるのはTVアニメとして現在放送中のエッグヘッド編をイメージしたスマートウォッチ（各2万9700円）。科学技術と冒険が交錯する近未来的な世界観は、スマートウォッチとの相性