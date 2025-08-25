国内航空大手が、国内線の路線網見直しを進めている。１０月以降のダイヤ改正で、競争力が高い羽田―札幌線などを増便する一方、新幹線と競合する路線や地方間を結ぶ路線で減便・運休する。出張利用の減少や地方の人口減を受け、路線網見直しによって収益改善を図る。ＡＮＡホールディングス（ＨＤ）は、冬ダイヤ（１０月〜来年３月）で羽田―小松線を１日４往復から２往復に半減する。この路線は２０１４年度に年間約８８万人