テレビ朝日系ドラマ『相棒』season24(毎週水曜21:00〜21:54)が、10月から放送されることが、わかった。テレビ朝日『相棒』season242000年に「土曜ワイド劇場」の一作として誕生して以来、濃密で骨太なミステリーを世に送り出し、“国民的ドラマ”としての地位を築き上げた同シリーズ。放送回数は446話を数え、連続ドラマだけでなく、劇場版・スピンオフ・舞台・書籍と広がりを見せてきた。シリーズ誕生25周年となる今年、season24