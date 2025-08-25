神戸市で女性が殺害された事件で、逮捕された男は事件当日、女性を50分以上にわたり、尾行していたとみられています。この男が3年前に神戸市で、別の女性の首を絞めるなどした疑いで逮捕されていたことがわかりました。事件当日、兵庫県神戸市内の防犯カメラが捉えた映像です。白の半袖Tシャツで歩く女性が、亡くなった片山恵さん（24）だとみられています。そして、片山さんが通り過ぎた、およそ10秒後、後ろから黒のTシャツとズ