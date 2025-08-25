¥¤¥¿¥¤¥¤¥¿¥¤ÉÂ¤Ï¡¢µîÇ¯¡¢ºÇ¸å¤Î´µ¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢´µ¼Ô¿ô¤Ï¥¼¥í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿ô²È²òÀâ°Ñ°÷¤Ç¤¹¡£¥¤¥¿¥¤¥¤¥¿¥¤ÉÂ¤¬½é¤á¤ÆÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ70Ç¯¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¡¢Èï³²¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¥·¥êー¥º¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£½éÆü¤Î¤­¤ç¤¦¤Ï¡¢¸¶°øÊª¼Á¡¦¥«¥É¥ß¥¦¥à¤¬Î®¤µ¤ì±øÀ÷¤µ¤ì¤¿ÅÄ¤ó¤Ü¤ÎÉü¸µ¤Èº£¤Ê¤ªÊú¤¨¤ë²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÄË¤¤¡©ÄË¤¤¡©ÄË¤«¤Ã¤¿¤éÄË¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤è¡×¡ÖÄË¤¤¡¢ÄË¤¤¡×¥¤¥¿¥¤¥¤¥¿¥¤ÉÂ¤Î¸¶