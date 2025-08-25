池袋東口エリアを中心に開催される日本最大級のハロウィンイベント『池袋ハロウィンコスプレフェス』。2025年10月24日（金）〜26日（日）の3日間、開催することが決定いたしました。『池袋ハロウィンコスプレフェス』は、豊島区池袋東口エリアを中心に2014年より毎年開催している、日本最大級のハロウィンイベントです。昨年は3日間で過去最多となる16.1万人が来場しました。恒例企画として人気の、中池袋公園のメインステ