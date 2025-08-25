横浜F・マリノスは25日、9月13日（土）に行われる川崎フロンターレ戦以降の観戦ルールについて発表した。7月5日（土）に『ニッパツ三ツ沢球技場』にて行われた横浜FC戦において、一部サポーターによる複数の違反行為が確認されたことから、暫定的な観戦ルールを運用していた横浜FM。同月20日（日）の名古屋グランパス戦以降、横浜FMが出場するすべての公式戦において同クラブを応援する横断幕や旗、ゲートフラッグ等すべての掲