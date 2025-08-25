ブラジル1部の名門グレミオは22日、日本生まれのペルー代表MFノリエガ・エリックの獲得を発表した。入団会見では故郷の日本への言及もしている。2001年に日本の愛知県で生まれたエリックは現在23歳。6歳のときに家族とペルーに移り住んだが、中学3年のときに再来日し、高校入学後に清水エスパルスの下部組織に入団した。2020シーズンに清水のトップチームに昇格し、その後期限付き移籍したFC町田ゼルビアでJリーグデビューを果たし