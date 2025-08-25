元マンチェスター・シティの10番、現エバートンの18番がこけら落としの主役になった。８月24日に開催されたプレミアリーグ第２節で、昨季13位のエバートンが三笘薫を擁する同８位のブライトンと新本拠地ヒル・ディッキンソン・スタジアムで対戦。シティからレンタルで加入中のジャック・グリーリッシュが２アシストをマークし、２−０で快勝した。23分に高速クロス、52分に優しい落としで得点を演出した29歳のイングランド代