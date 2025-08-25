左から小室哲哉、宇都宮隆、木根尚登 音楽ユニット・TM NETWORKの小室哲哉、宇都宮隆、木根尚登が25日、都内で行われた『TM NETWORK 2025 IP』プレス内覧会・記者会見に登壇した。【写真】TM NETWORK小室哲哉、宇都宮隆、木根尚登『TM 2025 IP』記者会見の模様『TM NETWORK 2025 IP』（以下『TM 2025 IP』）は、TM NETWORKにとってキャリア初となる大規模展覧会。8月26日から10月3日まで、東京・Ginza Sony Parkで