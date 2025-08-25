¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ÎÉÂ±¡¤ò¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¹¶·â¤·¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤é14¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¬¥¶ÊÝ·ò¾Ê¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÆîÉô¥Ï¥ó¥æ¥Ë¥¹¤Ë¤¢¤ë¥Ê¥»¥ëÉÂ±¡¤¬25Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢µßµÞÂâ¤¬Éé½ý¼Ô¤òµß½õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢2²óÌÜ¤Î¹¶·â¤¬¤¢¤ê¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤äÃæÅì¥¢¥ë¥¸¥ã¥¸¡¼¥é¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤é4¿Í¤ò´Þ¤à14¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¤³¤Î¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ