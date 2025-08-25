元ＮＭＢ４８でタレントの渋谷凪咲が２５日に自身のインスタグラムを更新し、２９歳の誕生日を迎えたことを報告した。渋谷は「この度、２９歳になりました〜３０歳に、わくわくしたバトンタッチが出来ますように、素敵に、らしく過ごせたらいいなと思います」とコメントすると、赤のトップスを着た渋谷が誕生日ケーキを両手で持ち、ロウソクを吹き消す様子を連続写真でアップ。「変わらずどうぞよろしくお願い致しますお祝い