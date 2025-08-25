±ÀÀç¡¦Éá¸­³Ù¤ÎÂç²ÐºÕÎ®È¯À¸Åö»þ¡¢Åç¸¶»ÔÄ¹¤È¤·¤ÆºÒ³²¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¾â¥±¹¾ ´É°ì¤µ¤ó¤¬¡¢22Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ »ÔÌ±¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤¿¾â¥±¹¾ ¸µ»ÔÄ¹¡£25Æü¤ËÁòµ·¡¦¹ðÊÌ¼°¤¬±Ä¤Þ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤é¤¬ºÇ¸å¤ÎÊÌ¤ì¤ËË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ 34Ç¯Á°¡¢Ê®²Ð¤Îµ­²±¤ò¹ï¤ó¤À±ÀÀç¡¦Éá¸­³Ù¡£ º£¤ÏÀÅ¤«¤Ë¡¢É½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ºÐÊ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ º×ÃÅ¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤Ò¤²¤ò¤¿¤¯¤ï¤¨¤¿¼Ì¿¿¡£ 22Æü¤Ë94ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Åç¸¶»Ô¤Î¸µ»ÔÄ¹¡¢¾â¥±¹¾ ´É°ì