ºä°æ ³ØËÉºÒÁê¤â¼¯»ùÅç¤òË¬¤ì¡¢±öÅÄÃÎ»ö¤«¤é8·î8Æü¤Îµ­Ï¿Åª¤ÊÂç±«¤È¡¢ÂæÉ÷12¹æ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤Ø¤Î»Ù±ç¤òµá¤á¤ëÍ×Ë¾½ñ¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ºä°æËÉºÒÁê¤Ï¡¢8·î8Æü¤ÎÂç±«¤ÇÂç¤­¤¯¸î´ß¤¬Êø¤ì¤¿¡¢°¨ÎÉ»Ô²Ã¼£ÌÚÄ®¤òÎ®¤ì¤ëÌÖ³ÝÀî¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ä¡¢Àè½µ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Éüµì¹©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê±öÅÄÃÎ»ö¡Ë¡ÖÂç¿Ã¤«¤é¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê´Ä¶­À°È÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È¤¤¤¦È¯¸À¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤â¹ñ¤Î¤´»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À