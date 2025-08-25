À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎNPOË¡¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¶å½£¥×¥í¥ì¥¹¡×¤¬·§ËÜ¤Ç»î¹ç¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¶¨»¿1000¼Ò¤Ç¥Á¥±¥Ã¥ÈÌµÎÁ¡Ö¶å½£¥×¥í¥ì¥¹¡×¤¬·§ËÜ¤«¤é¸µµ¤¤ò¡ª ·§ËÜ¤Ç11²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼çºÅ¤·¤¿¶å½£¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¡¢¶å½£¡¢²­Æì³ÆÃÏ¤ÇÇ¯´Ö50»î¹ç°Ê¾å¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤ÏÁ´¤ÆÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£ ¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ï¡¢ÃÄÂÎÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¢¤ëÃÞÁ°¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¶å½£¥×¥í¥ì¥¹ ÃÞÁ°¤ê¤ç¤¦ÂÀÍý»öÄ¹(52)