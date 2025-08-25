◆第９回沖縄・石川親善高校野球交流試合▽第１試合ウェルネス沖縄５―５金沢（２５日・弁慶スタジアム）第９回沖縄・石川親善高校野球交流試合が２５日、石川県小松市の弁慶スタジアムで行われた。今夏の石川大会で準優勝した金沢は、招待チームのウェルネス沖縄と対戦し、５―５で９回引き分けとなった。５失策と守備のミスも目立ったが、７回には４安打で３得点を挙げて一時は逆転。先発の１４４キロ右腕、丹保友佑（２年）