菅義偉氏（資料写真）インドのモディ首相が２９、３０日の日程で来日する。アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ）、日韓首脳会談に続く重要な国際行事で、石破茂首相を巡る「外交ウイーク」の締めくくりだ。ＪＲ東日本が開発中の新型車両の採用などインド高速鉄道事業との連携で合意を交わせるかが焦点。日韓議員連盟会長として両国の首脳会談を支えた菅義偉元首相（衆院神奈川２区、自民党副総裁）が対インド外交でも橋渡しをサポート