私はヒトミ、50歳のパート主婦です。息子はひとり暮らしの社会人、娘もこの春大学を卒業して家を出ていったため、夫婦だけの静かな生活になりました。それ以来、私はなんだか心が空っぽ。同級生のチトセには「やりたいこと」を見つけてみたらと勧められ、私は絵画教室に通いはじめました。絵筆を持つのは高校生以来のことで、なかなか思うようには描けません。けれど同じ教室のエミカちゃんに励まされ、私は諦めず続けることにした