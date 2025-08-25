SNSフォロワー110万人を超える人気インフルエンサー「るるたん」のファースト写真集『R-25』が20日にリリースされました。都内最大規模の大型店舗で約3年にわたり指名No.1を獲得した経歴を持つ謎の美女・るるたん。通常版とは別カットの生写真とケースが封入された特装版は発売して間もなく完売店が続出しています。【写真】美貌とHカップボディが武器！「るるたん」のファースト写真集が話題でするるたんは、1999年生まれのアダル