この記事では、アプリ「ママリ」に寄せられた心温まる投稿をご紹介します。投稿者ママは2歳の子を連れてスーパーへ出かけましたが、「まだおとなしくできないのでは」と不安を抱えていました。ところが実際には、レジの店員さんや周囲のお客さんが優しく声をかけてくれ、子どもにも温かく接してくれたのだそうです。その出来事に触れた投稿者ママは「自分もこんなふうに人に優しくなりたい」と強く感じたといいます。