平凡な母親・里香が、小学2年生の長男ユウの「カード盗み」をきっかけに直面する心の葛藤を描きます。幼い息子の嘘と過去の過ちの影に苦悩する里香。友人の温かい助言を受け、盗みの重みと信頼の尊さをユウに涙ながらに伝えます。その言葉は息子に届き、深く反省したユウと一緒に、友人宅へ誠実な謝罪に向かいます。『息子が泥棒になりました』をごらんください。 親友・葵のアドバイスを受けた主人公・里香はユウに対し、