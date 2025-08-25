¥¢¥Õ¥ê¥«¤È¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊJICA¡Ë¤¬ÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤Ê¤É¤ò¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤Î¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤ËÇ§Äê¤·¤¿¤³¤È¤ò½ä¤ê¡¢»Ô¤Ï25Æü¡Ö°ÜÌ±¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¸í¾ðÊó¤¬³È»¶¤µ¤ì¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£