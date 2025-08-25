この記事では、夫婦でのLINEは必要最低限しかしないと言うと周りに驚かれるという投稿を紹介します。LINEの頻度や内容は夫婦によってさまざまだと思いますが、投稿者さんの夫は基本的に「今から帰る」のみなのだそう。質問ではないLINEはスルーされてしまうこともあるそうで、家では会話もあり夫婦仲に問題はないもののLINEの連絡頻度が少ないことから冷めているのかと感じたそう。 夫婦のLINEが少ないのはおかしい？