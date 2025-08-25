井田ラボラトリーズが展開するフレグランスブランド「メイクミーハッピー」から、爪や甘皮をケアしながら透明感のある香りを楽しめるネイルオイルが登場します。新作「マスカットダージリン」は、爽やかなマスカットと奥行きあるダージリンティーが溶け合う香り。気分をリフレッシュしながら指先を美しく保てるアイテムとして、2025年8月下旬より発売予定です。価格は\770（税込）とお手頃！