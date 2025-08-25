¡Ô¥¤¥ó¥Á¥­¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç°ì²ó»°Ëü±ß?¡ÄÆ¬¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¿Í¤À¡£¡Õ¡Ô¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡ÄÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¿Í¤Ë´î¤ó¤ÇÄº¤¤¤Æ¤ª¶â¤Ë¤Ê¤ë»Å»ö¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ä·î¤Ë50Ëü°Ì¤Ï´ÊÃ±¤À¡ª¡ÕÇÐÍ¥¤Î¹õÂôÇ¯Íº¤¬¡¢24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£°Ç¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ë¼ã¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö·î¤Ë50Ëü°Ì¤Ï´ÊÃ±¡×¤È¤·¤¿¹õÂô¤Î¶âÁ¬´¶³Ð¤ËÈóÆñ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖËÁÆ¬¤Î¤¯¤À¤ê¤ËÂ³¤±¤Æ¡¢¡ÔÎã¤òµó¤²¤¿¤éÀÚ¤ê¤¬Ìµ¤¤¡Õ¤È¤¹¤ë¹õÂô¤µ¤ó¤Ï¡¢Îã¤È¤·¤Æ¡Ô¥¨¥¢¥³¥ó¡¢