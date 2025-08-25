群馬県前橋市は来年度新たに設置する動物愛護管理センターについて備品を充実させるためクラウドファンディングで寄付金を募っています。 前橋市は人と動物が共に暮らす共生社会の実現を目指し来年度、保健所の動物棟の隣に動物愛護管理センターを新たに設置します。建物は２階建てで、延べ床面積は約３６０平方メートルです。 新たな施設では保護している犬や猫に対して十分な飼育ができるよう、多くの備品の