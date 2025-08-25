バスケットボール男子・Ｂ１の群馬クレインサンダーズは今月末からはじまるプレシーズンマッチを前に練習を報道陣に公開しました。 群馬クレインサンダーズは昨シーズン３９勝２１敗と東地区を３位で終え初めてチャンピオンシップ出場を果たしました。２５日はプレシーズンマッチが始まるのを前に、太田市のオープンハウスアリーナ太田で練習を報道陣に公開しました。 チӦ