遺体を運ぶパレスチナ人＝25日、ガザ北部ガザ市（ゲッティ＝共同）【イスタンブール共同】パレスチナ自治区ガザの戦闘を巡り、イスラム組織ハマス幹部ホサム・バドラン氏は24日、イスラエルのネタニヤフ政権のガザ市制圧計画について「降伏できない」と述べて徹底抗戦の構えを示した。パレスチナ人として自衛すると訴えた。トルコ・イスタンブールで共同通信の単独インタビューに応じた。バドラン氏はハマスの政治部門の幹部。