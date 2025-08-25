新日本プロレスは２５日、次期シリーズの全対戦カードを発表した。９月２８日の神戸ワールド記念ホール大会で、ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者ザック・セイバーＪｒ．（３８）は、成田蓮（２７）と２度目の防衛戦を行う。さらに１０月１３日の両国国技館大会では、今夏のＧ１クライマックスで初優勝したＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介、３０）が、神戸大会のタイトルマッチで勝利したＩＷＧＰ世界ヘビー級王者に挑