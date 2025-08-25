山口県周南市の須金地区では25日、ブドウとナシの観光農園がスタートしました。須金の農園のうち、きときと果樹園では旬が異なるおよそ40種類のブドウを栽培しています。早速、母親が果樹園で働く紱冨琉希くんがブドウ狩りに訪れました。須金ぶどう梨生産組合では25日から14の農園でぶどう狩りや梨狩りがスタート。この日が人生初めてのぶどう狩りという琉希くん…大きいぶどうを一生懸命探しました。（紱