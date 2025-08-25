8月の記録的な大雨で相次いだのが、車が水に浸かる被害です。「2178件」この大雨でJAF熊本支部にレッカー移動などが要請された件数です。車がなくて日常生活に困っている人も多いと思います。こうした中、支援の動きが始まっています。熊本市では無料のレンタカーの貸し出しがスタートしました。■平井友莉アナ「きょうから災害サポートレンタカーの貸し出しが始まりました。貸し出されるのは全国か