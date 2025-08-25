こっちのけんとがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00〜17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間（THE MOMENT）」を探ります。8月1日（金）と8日（金）の放送では、シンガーソングライターで音楽プロデューサーのsyudou（シュドウ）さんがゲストに登場。ここでは、1日の放送の模様をお届け