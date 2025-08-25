ÂçÊ¬¸©ÄÅµ×¸«»ÔÊÝ¸ÍÅç²­¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿º½ÍøºÎ¼è±¿ÈÂÁ¥¤È¥è¥Ã¥È¤¬¾×ÆÍ¤·¤Æ¡¢¥è¥Ã¥È¤ÎÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤¬25Æü¡¢¼¯»ùÅç¹Á¤Ç¸¶°øÄ´ºº¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂçÊ¬¡¦ÊÝ¸ÍÅç²­¤ÎÁ¥Çõ¾×ÆÍ»àË´»ö¸Î±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤¬¼¯»ùÅç¹Á¤Ç¸¶°øÄ´ºº³«»Ï ¡ÊÁ¨Àîµ­¼Ô¡Ë¡Ö¸á¸å1»þ²á¤®¤Î¼¯»ùÅç¹Á¤Ç¤¹¡£º£·îÊÝ¸ÍÅç²­¤Ç¥è¥Ã¥È¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿Á¥¤¬¡¢¸½ºß¼¯»ùÅç¹Á¤ËÄäÇñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤É¸á¸å1»þ¤«¤é±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·