お笑いタレント友近（52）が24日放送された日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。友近、水谷千重子、西尾一男のファン層の違いについて語った。友近扮（ふん）する大物演歌歌手「水谷千重子」やピザ屋のバイトおじさん「西尾一男」について、「キャラによってファン層は変わる？」との質問に「変わります」と答えた。「水谷千重子さんに関しては、『さん』って言ってますけど…」と話すと笑いが起き、MCの井桁